Несвоевременная сезонная замена шин может быть основанием для отказа в страховой выплате в случае ДТП

Несвоевременная замена шин на автотранспорте в соответствии с сезоном (зима, лето) может быть основанием для страховой компании отказать в выплате в случае дорожно-транспортного происшествия (ДТП), утверждают представители страховых компаний.

В комментарии агентству "Интерфакс-Украина" они уточнили, что это касается договоров добровольного страхования автотранспорта (КАСКО).

"Большинство страховых компаний при заключении договора страхования автомобилей (КАСКО) включают в него необходимость замены шин в соответствии с сезоном. Почти во всех договорах определено, что основанием для отказа в выплате может быть, если страхователь не относился к застрахованному имуществу добросовестно и не уменьшил риск наступления страхового события. Это можно интерпретировать следующим образом: страхователь знал о риске, связанном с наступлением зимнего периода и возможным ухудшением погодных условий", - отметил собеседник агентства.

По его словам, кроме того, в некоторых договорах страховых компаний с иностранным капиталом указывается, что переход на зимние шины должен происходить с 15 октября.

Как сообщалось, производители автомобильных шин рекомендуют сменить "обувь" для авто, когда среднесуточная температура воздуха – ниже 7 градусов тепла. В связи с тем, что зимние модели резины благодаря своей конструкции лучше удерживают автомобиль на снегу, влажной дороге и в гололед, значительно уменьшается тормозной путь.

Между тем какие-либо требования в отношении своевременной смены шин в соответствии с сезоном в украинском законодательстве отсутствуют. В Правилах дорожного движения "Техническое состояние транспортных средств и их оборудования" лишь содержится рекомендация: "В случае постоянной эксплуатации транспортного средства на дорогах, на которых проезжая часть скользкая, рекомендуется использовать шины, соответствующие состоянию проезжей части".