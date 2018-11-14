Кабмин создаст подразделение в составе МЭРТ для координации реформы космической отрасли

Правительство поддержало предложение Министерства экономического развития и торговли (МЭРТ) по созданию в аппарате ведомства подразделения в составе 15 человек, которое будет координировать проведение комплексной реформы космической отрасли.

Проект соответствующего постановления Кабинета министров "О внесении изменений в дополнение 1 к постановлению КМУ №85 от 5 апреля 2014 года" одобрен на заседании правительства в среду по процедуре без обсуждения.

Как следует из имеющейся в распоряжении агентства "Интерфакс-Украина" пояснительной записки к документу, проект постановления подготовлен во исполнение подготовленного МЭРТ по поручению Кабинета министров от 12 декабря 2016 года плана комплексной реформы космической отрасли. По результатам проведенного в рамках плана анализа реализуемых ГКАУ проектов, подготовлены и переданы на рассмотрение Кабинета министров предложения по пересмотру большей их части.

Как отмечают в ведомстве, распоряжением Кабинета министров №615-р от 19 июля 2017 года с целью более активного привлечения предприятий космической отрасли к участию в реализации оборонных проектов и выполнения гособоронзаказа (ГОЗ), по предложению СНБО в подчинение МЭРТ с 2018 года перешло ГП "НПО "Павлоградский химический завод". При этом в 2018 году МЭРТ было определено головным исполнителем 139 поручений Кабмина по вопросам развития космической отрасли.

Согласно пояснительной записке, по мнению МЭРТ, привлечение предприятий космической отрасли к эффективному выполнению целевых оборонных программ представляется возможным в рамках деятельности МЭРТ, выступающего головным органом в системе центральных органов исполнительной власти по формированию государственной и инвестиционной политики, а также координирующего реализацию ГОЗ.

В соответствии с принятым ВР в июне 2011 года законом Украины, МЭРТ как уполномоченный правительством орган совместно с "Укроборонпромом" обеспечивает управление объектами госсобственности в ОПК. С 2016 года на МЭРТ возложены функции госзаказчика по созданию новых и наращиванию имеющихся производственных мощностей в ОПК. В 2018 году на госфинансирование программ развития ОПК по линии МЭРТ в госбюджете, вместе с внесенными в августе уточнениями, предусмотрено 3,043 млрд грн, или 47,1% всего бюджета ведомства.

Вместе с тем, ст.23 раздела IV принятого ВР в июне нового базового закона "О национальной безопасности Украины" предусматривает создание в системе органов сектора безопасности и обороны центрального органа исполнительной власти, который обеспечивает формирование и реализацию государственной военно-промышленной политики.

На сегодня в управлении Государственного космического агентства Украины (ГКАУ), которое является центральным органом исполнительной власти, обеспечивающим формирование и реализацию госполитики в сфере космической деятельности, находится 25 предприятий и организаций космической отрасли. Деятельность ведомства направляется и координируется Кабинетом министров.

В 2018 году на госфинансирование ракетно-космической отрасли в госбюджете предусмотрено 2,03 млрд грн, что на 30% меньше в сравнении с 2017 годом. В общем объеме финансирования отрасли по линии общего фонда, 1,55 млрд грн (79%) должно быть направлено на обслуживание долговых обязательств по привлеченным ранее под госгарантии кредитных ресурсов для реализации проекта "Создание Национальной спутниковой системы связи (НСС)".

По данным ГКАУ, одной из приоритетных задач ракетно-космической отрасли на ближайшую перспективу определен старт практической реструктуризации госпредприятий отрасли.