Кабмин направит 2 млрд грн конфискованных средств Госипотеке на обеспечение жильем полицейских и спасателей

Кабинет министров Украины утвердил программу обеспечения жильем спасателей и полицейских на основании финансового лизинга, на которую выделит 2 млрд грн из нераспределенных конфискованных судом средств по коррупционным делам.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", соответствующие решения были приняты на заседании в среду.

Согласно проекту постановления, нераспределенные средства, полученные от конфискации средств и продажи конфискованного судом имущества по коррупционным делам в 2017 году, в размере 2 млрд грн будут направлены Госипотеке на приобретение квартир для полицейских и спасателей на условиях финансового лизинга.

"В Госслужбе по чрезвычайным ситуациям работает около 54 тыс. человек, из них 4 тыс. – пребывают на квартирном учете, около23 тыс. требуют улучшения жилищных условий. Ежегодно государство может обеспечить жильем меньше 1% сотрудников. Приблизительно такая же ситуация в Национальной полиции – только хуже. Большинству наших спасателей и полицейских придется ожидать жилья 50-80 лет. Поэтому наше предложение – новая система обеспечения этих сотрудников собственным жильем на условиях льготного финансового лизинга… По нашему мнению, это укрепит профессиональную мотивацию и личное развитие офицера ", – сказал министр внутренних дел Арсен Аваков в ходе заседания.

По его словам, распределение платежа будет выглядеть так: государство 100% будет оплачивать расходы на обслуживание договора лизинга, а также до 40% лизингового платежа. Сумма компенсации будет зависеть от стажа и состава семьи. Срок лизинга будет составлять не больше 20 лет с возможностью досрочного погашения.

Расчет ежемесячной выплаты будет не более 25% от денежного обеспечения сотрудника.

В случае смерти служащего государство покроет весь ипотечный договор.