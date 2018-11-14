Экономика

14:05 14.11.2018

Глава Счетной палаты Пацкан допускает недовыполнение госбюджета-2018

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Глава Счетной палаты Пацкан допускает недовыполнение госбюджета-2018

 Глава Счетной палаты Валерий Пацкан допускает, что государственный бюджет на 2018 год может не быть выполнен в предусмотренные сроки.

"Я понимаю, что правительство будет делать шаги, чтобы за последний месяц наполнить бюджет, но есть моменты, где мы видим, что мы недофинансируем на этот год", - сказал В.Пацкал журналистам после заседания правительства в среду.

По его мнению, причинами такой ситуации является то, что увеличились выплаты по внешним долгам, недополучены средства от приватизации, недополучено 82 млрд грн от плательщиков налогов, а также уменьшился объем иностранных инвестиций.

"Ряд таких показателей показывает на то, что до конца этого года возможные угрозы выполнения этого бюджета", - подчеркнул В.Пацкан.

В то же время, он добавил, что защищенные статьи будут профинансированы в плановом объеме, в частности социальные расходы.

Также В.Пацкан отметил, что вопрос секвестра бюджета в этом году подниматься не будет.

Теги: #бюджет #счетная_палата
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