Экономика

12:36 14.11.2018

Дефицит проекта госбюджета-2019 ко 2-му чтению сохранен в пределах 2,3% ВВП – глава Минфина

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Дефицит проекта госбюджета-2019 ко 2-му чтению сохранен в пределах 2,3% ВВП – глава Минфина

 Министерство финансов в ходе доработки проекта госбюджета Украины на 2019 год ко второму чтению с учетом предложений Верховной Рады и президента смогло сохранить дефицит в пределах 2,3% валового внутреннего продукта (ВВП), сообщила и.о. министра Оксана Маркарова на заседании Кабинета министров в среду.

"Со всеми этими достаточно ответственными изменениями нам удалось добиться главного – дефицит бюджета остается в рамках 2,3% (ВВП)", – сказала она, представляя документ.

О.Маркарова отметила, что необходимость удержания дефицита в таких пределах связана с беспрецедентными выплатами по государственному долгу, которые приходятся на 2019 год – более 400 млрд грн, а также необходимостью профинансировать все приоритеты: безопасность, оборону, медицину, образование и проекты развития, чтобы темп роста экономики был выше 3%.

"Соответственно на этот день этот госбюджет, который мы подаем ко второму чтению, является ответственным бюджетом развития страны", – подчеркнула глава Минфина.

Премьер-министр Владимир Гройсман уточнил, что в следующем году Украина должна выплатить в счет обслуживания и погашения госдолга 417 млрд грн.

"Только в мае месяце у нас возврат долга $2,7 млрд! За один месяц! Это колоссальный вызов, требующий ответственности и честности в общении с людьми", – заявил глава правительства.

Теги: #бюджет #ввп #дефицит #маркарова #минфин
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