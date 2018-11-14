Экономика

12:35 14.11.2018

Полторак заявил о недостаточности финансирования обороны в проекте госбюджета-2019

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Полторак заявил о недостаточности финансирования обороны в проекте госбюджета-2019

Министр обороны Степан Полторак считает недостоточным финансирование обороны в проекте государственного бюджета на 2019 год.

"По моему мнению, финансовый ресурс, который предусмотрен в бюджете на 2019 год на оборону - не на безопасность, а на оборону - является недостаточным", - сказал С.Полторак на заседании правительства в среду.

В частности, по слова министра, средства необходимы на закупку вооружения и техники, а также на инфраструктурные проекты. Среди прочего он подчеркнул, что недостаточно средств на строительство новых хранилищ для боеприпасов.

С.Полторак добавил, что предусмотренных средств не будет достаточно для хранилищ, строительство которых запланировано на нынешний и следующий годы.

В свою очередь, премьер-министр Владимир Гройсман сообщил, что направит в Совет национальной безопасности и обороны предложения от Кабмина на основании требований министра обороны для дальнейшего рассмотрения возможного перераспределения расходов на оборону. В то же время он добавил, что намерен поручить провести аудит всех расходов Минобороны.

Теги: #всу #бюджет #полторак
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