Экономика

12:12 14.11.2018

Гройсман пригрозил мэрам отстранением через Раду из-за нерешенных проблем с теплоснабжением

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Гройсман пригрозил мэрам отстранением через Раду из-за нерешенных проблем с теплоснабжением

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман возмущен ситуацией, сложившейся с теплоснабжением в ряде населенных пунктов Украины, и грозит мэрам отстранением от должности в случае нерешения проблемы отопительного сезона.

"Я требую положить этому конец (перебоям с теплоснабжением в населенных пунктах - ИФ). А если речь идет о том, что какие-то мэры не умеют это сделать, – буду обращаться к парламенту отстранять их с занимаемых должностей", - сказал он, открывая заседание правительства в среду.

При этом В.Гройсман отметил, что был вынужден заниматься 24 часа в сутки разблокированием вопроса теплоснабжения в Кривом Роге, Павлограде, Херсоне.

Он констатировал, что 90% мэров городов – "нормальные адекватные люди", но есть и такие, которые "не могут сделать элементарные вещи".

Теги: #гройсман #мэры #теплоснабжение
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