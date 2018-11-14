Экономика

12:09 14.11.2018

Регулятор США начал проверку Boeing в связи с последними моделями 737-х

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Регулятор США начал проверку Boeing в связи с последними моделями 737-х

 Федеральное управление гражданской авиации (FAA) США проверяет проведенные Boeing анализы безопасности воздушных судов за последние годы, пишет The Wall Street Journal.

FAA также изучит, какие материалы Boeing передавала авиакомпаниям. Особое внимание в рамках проверки, получившей приоритет, будет уделено потенциальным опасностям новых автоматизированных систем управления полетом в последних моделях Boeing-737.

Неделю назад компания Boeing сообщила, что разослала операторам новых моделей Boeing-737 MAX предупреждение об особенностях управления этим самолетом в случае сбоя в работе датчика угла атаки (AOA). Из-за ошибочных показаний датчика и системы контроля полета в целом самолеты Boeing-737 MAX могут неожиданно уходить в пике.

Вероятно, этот сбой стал причиной авиакатастрофы у побережья Индонезии 29 октября: тогда самолет авиакомпании Lion Air потерпел крушение над морем у западного побережья острова Ява, погибли все 189 человек, находившиеся на борту.

FAA больше двух недель отказывалось комментировать эту аварию.

Ранее на этой неделе СМИ сообщали, что Boeing, вероятно, скрыла важную информацию, которая могла бы предотвратить авиакатастрофу Lion Air. Утверждается, что компания не привела достаточных разъяснений в руководстве по управлению Boeing-737 MAX.

Теги: #сша #boeing
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