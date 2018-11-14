МЭА резко повысило прогнозы добычи нефти в США на 2018-2019гг

Международное энергетическое агентство (МЭА) в ноябрьском отчете резко повысило прогнозы добычи нефти в США на 2018 и 2019 годы.

В текущем году ожидается прирост нефтедобычи на 2,1 млн баррелей в сутки (б/с) вместо прогнозировавшихся в октябре 1,85 млн б/с.

В 2019 году подъем замедлится до 1,3 млн б/с, что также существенно выше октябрьского прогноза, отмечает МЭА.

"Резкий рост цен на нефть привел к быстрому увеличению окончания скважин в последние месяцы вопреки ожиданиям, что инфраструктурные проблемы и снижение производительности приведут к замедлению роста", - описывает МЭА ситуацию в США.

В августе (последний месяц с подтвержденными данными по всем основным странам) прирост производства нефти за пределами ОПЕК составлял 3,5 млн б/с относительно того же месяца 2017 года, из них 3 млн б/с (более 85%) обеспечили США.

Вместе с тем МЭА считает, что нефтяному рынку не следует всецело полагаться на потенциал сланцевых месторождений США для увеличения мировой добычи. Если не будет стабильного притока новых нефтяных проектов, не связанных со сланцем, добыча на сланцевых месторождениях США к 2025 году должна будет увеличиться втрое, до 15 млн б/с, чтобы удовлетворить мировой спрос.

Эксперты агентства сомневаются в том, что Штаты смогут обеспечить такой прирост. Американским производителям нужно будет инвестировать намного больше, чем они делали, когда нефть в 2014 году стоила $115 за баррель. Сейчас же цены намного ниже - меньше $66 за баррель для Brent и $55,8 для WTI.

"На этом фоне рискованно полагаться на рост производства нефти труднопроницаемых коллекторов в США втрое к 2025 году. Существует реальная вероятность разрушительного роста цен на нефть и повышенной ценовой волатильности", - говорится в отчете.

Для того, чтобы избежать дефицита предложения нефти, каждый год до 2025 года необходимо открывать традиционные месторождения с запасами около 16 млрд баррелей и утверждать их разработку, считают эксперты МЭА. Этот показатель вдвое превышает текущий уровень.

В целом МЭА ожидает роста добычи в государствах, не являющихся членами ОПЕК, на 2,4 млн б/с в этом году и 1,9 млн б/с в следующем.