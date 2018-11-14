Экономика

11:34 14.11.2018

Херсонская ТЭЦ восстановила подачу тепла – глава обладминистрации

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Херсонская ТЭЦ восстановила подачу тепла – глава обладминистрации

 Глава Херсонской областной государственной администрации (ОГА) Андрей Гордеев сообщил о возобновлении поздно вечером во вторник работы Херсонской теплоэлектроцентрали, обеспечивающей теплом почти половину жителей областного центра.

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"22:52 Херсонская ТЭЦ запущена!", - написал А.Гордеев на своей странице в соцсети Facebook.

Он добавил, что утром в среду планируется возвращение теплоносителя в отопительные системы города и в отопление появится в квартирах жителей Херсона "где то до пятницы".

На сайте обладминистрации днем ранее сообщалось, что по состоянию на вторник, когда отопительный сезон уже должен был быть начат, АО "Херсонская ТЭЦ", которое обслуживает почти половину жителей города Херсон, еще не запустило собственные мощности для подачи тепла. Этот вопрос был вынесен на заседание региональной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, прошедшего в тот же день, на которой было поручено "немедленно председателю правления АО "Херсонская ТЭЦ" обеспечить работу предприятия… в том числе с использованием резервного вида топлива (мазута), поскольку, по словам председателя комиссии, такие мощности и резервы в ТЭЦ существуют".

В среду утром комиссия собралась на новое заседание в связи с тем, что из-за использования дополнительных источников отопления начались аварии на электросетях города. "Теперь предприятие (АО "Херсонская ТЭЦ" - ИФ) осуществляет подачу теплоносителя по собственным сетям с использованием резервного вида топлива", - говорится в сообщении.

Теги: #херсонская_область #тепло #тэц
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