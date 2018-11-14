Экономика

10:40 14.11.2018

МВФ рекомендует центробанкам изучить вопрос о создании цифровой валюты

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МВФ рекомендует центробанкам изучить вопрос о создании цифровой валюты

 Центральным банкам следует изучить вопрос об эмиссии собственной цифровой валюты, чтобы компенсировать снижение использования наличных денег, заявила директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристин Лагард.

"Различные центральные банки по всему миру всерьез рассматривают эти идеи, в том числе в Канаде, Китае, Швеции и Уругвае. Они, как и МВФ, идут в ногу с изменениями и новым образом мышления", - сказала она на саммите АСЕАН в Сингапуре.

По ее словам, государства и центральные банки могут найти свою роль в формирующейся цифровой экономике, чтобы избежать ситуации, когда "слишком много власти сконцентрировано в руках небольшого числа раздутых частных операторов платежей".

К.Лагард подчеркнула, что у МВФ нет полной уверенности в том, как следует работать с новыми видами платежей и валют, и что у центробанков могут возникнуть разнообразные сложности. В том числе будет непросто найти баланс между защитой конфиденциальности пользователей валюты и мерами по предотвращению преступлений и нарушений.

Теги: #криптовалюта #валюта #мвф
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