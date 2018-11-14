МХП в III кв. получил $48 млн чистого убытка из-за негативных курсовых разниц

Агрохолдинг "Мироновский хлебопродукт" (МХП) в июле-сентябре 2018 года получил $48 млн чистого убытка по сравнению с $41 млн чистой прибыли в июле-сентябре 2017 года из-за негативных курсовых разниц.

Согласно неаудированной квартальной финансовой отчетности холдинга, его выручка в третьем квартале увеличилась на 19% - до $422 млн, EBITDA снизилась на 6% - до $99 млн, операционная – на 17%, до $71 млн.

Агрохолдинг отмечает, что за указанный период экспортная выручка составила $275 млн, что составляет 62% от общей выручки (в третьем квартале 2017 года - $212 млн, или 57% от общей выручки), операционная маржа составила 16%.

В целом за девять месяцев 2018 года чистая прибыль МХП сократилась на 44% - до $142 млн по сравнению с аналогичным периодом 2017 года. Его выручка выросла на 17% - до $1 млрд 136 млн. Экспортная выручка составила $660 млн, что составляет 58% от общей выручки (в третьем квартале 2017 года - $561 млн, или 58% от общей выручки).

Операционная прибыль МХП за ІІІ кв. сократилась на 9% - до $283 млн, EBITDA - на 2,4%, до $362 млн.

Как отмечается в отчете, сокращение чистой прибыли связано с сокращением дохода от государственных субсидий ($41 млн), единоразовой выплатой ($33 млн), связанной с выпуском новых еврооблигаций в апреле 2018 года, а также, с неденежным убытком от курсовых разниц.

"Мироновский хлебопродукт" является крупнейшим производителем курятины в Украине. Занимается также производством зерновых, подсолнечного масла, продуктов мясопереработки.

На европейский рынок МХП поставляет охлажденные полутуши кур, которые перерабатываются, в том числе, на его предприятиях в Нидерландах и Словакии.

Земельный банк компании к концу 2017 года составлял около 370 тыс. га.

Основателем и мажоритарным акционером МХП является украинский бизнесмен Юрий Косюк.

Чистая прибыль МХП в 2017 году возросла в 3,3 раза - до $230 млн по сравнению с 2016 годом, выручка - на 13,4%, до $1,288 млрд.