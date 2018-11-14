Экономика

09:45 14.11.2018

МХП ввел мониторинг эмоций сотрудников

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МХП ввел мониторинг эмоций сотрудников

 Агрохолдинг "Мироновский хлебопродукт", один из крупнейших в Украине, с целью повышения продуктивности труда ввел мониторинг эмоций сотрудников, сообщил глава правления компании Юрий Косюк на V форуме "Дирижеры изменений", прошедшем в Киеве 13 ноября.

"Мы мониторим эмоции. Все находятся под камерами… По 70 пунктам откалибровываем эмоции. Смотрим за счастливыми и несчастными", – сказал Ю.Косюк.

Он отметил, что исследования доказали, что счастливые люди более высокопродуктивны.

По его словам, с несчастными плотно работают психологи и сотрудники HR, пытаясь что-то предложить этим людям, для исправления ситуации, но в случае отсутствия изменений этих людей заменяют.

Ю.Косюк привел два примера такого подхода. В первом камера в течение полугода показала, что работающий на достаточно высокой позиции сотрудник толстеет, что, по словам главы правления, как правило, связано с ленью. В общении этот сотрудник признался, что счастье для него – "поесть и все", а, значит, он демотивирован и занимает позицию, на которой другой человек может добиться гораздо большего.

Другого сотрудника, который занимал свою позицию около 6-7 лет, перевели на другую позицию, где он стал "летать", а его бывшие подчиненные, которых он мог "отравить", также воспряли духом, привел другой пример Ю.Косюк.

"Извините за такие экспериментики. Но проверьте на себе, (что это работает)", – подчеркнул глава правления "МХП".

Говоря о своих менеджерских ошибках, среди ключевых он назвал несколько несвоевременных кадровых решений и посоветовал участникам форума своевременно менять сотрудников, которые не справляются со своими обязанностями (но пытаясь при этом поменять для них работу). По мнению Ю.Косюка, опыт показывает, что всегда находится человек, который сделает их работу лучше.

"Мироновский хлебопродукт" является крупнейшим производителем курятины в Украине. Занимается также производством зерновых, подсолнечного масла, продуктов мясопереработки. На европейский рынок МХП поставляет охлажденные полутуши кур, которые перерабатываются, в том числе, на его предприятиях в Нидерландах и Словакии. Земельный банк агрохолдинга по состоянию на конец 2017 года составлял около 370 тыс. га.

Чистая прибыль МХП в 2017 году возросла в 3,3 раза - до $230 млн по сравнению с 2016 годом, выручка - на 13,4%, до $1,288 млрд. За первое полугодие 2018 года чистая прибыль МХП сократилась на 10% - до $190 млн по сравнению с аналогичным периодом 2017 года, выручка выросла на 16% - до $694 млн.

Теги: #мхп #кадры #косюк
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