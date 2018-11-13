Цены на нефть продолжают падение

Цены на нефть эталонных марок продолжают сильное снижение на заявлениях президента США Дональда Трампа, а также на новостях от ОПЕК и Международного энергетического агентства (МЭА), при этом обе эталонные марки обновили минимальные значения с начала текущего года.

Январские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 17:27 кв упали в цене на $2,73 (3,89%) и торгуются на уровне $67,39 за баррель. Котировки фьючерсов на нефть WTI на декабрь на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени рухнули на $2,56 (4,27%) - до $57,37 за баррель.

Нефтепроизводители демонстрируют ответственный подход, увеличивая добычу, и менять стратегию с целью добиться повышения цен сейчас было бы неправильно, сказал глава Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бироль.

По его словам, нефтяные компании должны инвестировать в добычу, "пока еще не поздно".

МЭА отмечает риск существенного дефицита нефти на мировом рынке к середине 2020-х годов. При этом Ф.Бироль предупредил, что не следует ждать, что сланцевая отрасль США сможет компенсировать недостачу поставок в полном объеме.

Что касается текущей ситуации на рынке нефти, санкции США против Ирана по-прежнему остаются серьезным фактором неопределенности, отметил глава МЭА. В дальнейшем нефтедобыча в России может выйти на плато и даже снизиться в случае ужесточения санкций, добавил он.

Президент США Дональд Трамп накануне раскритиковал намерение стран ОПЕК снизить добычу в следующем году. "Надеюсь, Саудовская Аравия и ОПЕК не станут сокращать добычу, - написал он в соцсети. - Цены на нефть должны быть намного ниже, учитывая уровень запасов".

Ранее министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих заявил, что страны ОПЕК+ будут сокращать добычу в случае устойчивого профицита нефти на рынке. По его словам, производство в США превышает ожидания.

ОПЕК во вторник повысила прогноз поставок нефти в 2018 году из стран, не входящих в картель, на 90 тыс. баррелей в сутки, до 59,86 млн б/с, а в 2019 году - на 120 тыс. б/с, до 62,09 млн б/с, в основном за счет пересмотра данных по США и России.

Предполагается, что США, Бразилия, Канада и Великобритания станут основными драйверами роста поставок нефти в 2019 году, в то время как Мексика, Норвегия, Индонезия и Вьетнам, по прогнозам, продемонстрируют наибольшее снижение, сообщается в ежемесячном отчете организации.

Также ОПЕК сообщила, что страны картеля в октябре увеличили нефтедобычу на 127 тыс. баррелей в сутки, наибольший рост показали Саудовская Аравия и ОАЭ, наибольшее снижение продемонстрировал Иран.