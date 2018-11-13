ЕБРР отмечает стабилизацию банковской системы Украины при высоком уровне NPL

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР, EBRD) отмечает стабилизацию банковской системы Украины, однако констатирует увеличение коэффициентов NPL-кредитов, отмечается в отчете банка.

"Сегодня банковская система Украины стабилизировалась после трех лет усилий, направленных на очистку и консолидацию малоэффективных и слабых банков. В то же время остаются системные риски относительно высокого уровня NPL и высокой степени государственной собственности", - указывается в обнародованном документе.

"С большим промедлением закон о корпоративном управлении государственными банками был окончательно утвержден в 2018 году, что является позитивным событием и, как ожидается, изменит наблюдательные советы в государственным банках", - отмечается отчете ЕБРР.

При этом авторы документа констатируют положительные тенденции в энергетическом секторе, в частности, в отношении гармонизации украинского законодательства с европейским.

Благодаря принятию соответствующего законодательства Украина гармонизировала свои нормы директивами Третьего европейского энергетического пакета с существенно улучшившейся законодательной и нормативной базой.

Негативной тенденцией, по мнению ЕБРР, являются высокие темпы инфляции, которые являются следствием серьезных колебаний на валютном рынке.