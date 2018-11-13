Экономика

18:34 13.11.2018

Аэропорт "Борисполь" и МАУ заявляют о прекращении совместной деятельности по техобслуживанию самолетов еще в 2014г

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Аэропорт "Борисполь" и МАУ заявляют о прекращении совместной деятельности по техобслуживанию самолетов еще в 2014г

Международный аэропорт "Борисполь" и авиакомпания "Международные авиалинии Украины" (МАУ) заявляют о прекращении совместной деятельности по техническому обслуживанию и ремонту воздушных судов еще в 2014 году, сообщили в пресс-службах предприятий.

В МАУ подчеркнули, что сотрудничество в рамках совместной деятельности с аэропортом "Борисполь" по техобслуживанию и ремонту воздушных судов завершилось почти пять лет назад, и многие из тех, кто принимал в нем участие, больше не являются сотрудниками авиакомпании.

"Авиакомпания готова оказывать следствию всяческое содействие и заинтересована, чтобы как можно скорее установить истину", - заявили в дирекции по коммуникациям авиакомпании МАУ в ответ на заявление пресс-службы прокуратуры Киевской области.

В "Борисполе", в свою очередь, уточнили, что договор о совместной деятельности по техобслуживанию и ремонту воздушных судов между с МАУ был подписан в 2004 году со сроком действия по 2014 год.

"В 2015 году, в соответствии с действующим законодательством, ангар был передан в аренду Фондом госимущества Украины", - подчеркивают в пресс-службе аэропорта.

Согласно сообщению в издании Фонда госимущества Украины "Ведомости приватизации", в 2015 году МАУ арендовала ангар инженерно-авиационной службы площадью 7,421 тыс. кв. м.

"На сегодня никаких следственных действий в отношении ангара в аэропорту не производится. В случае обращения правоохранительных органов администрация аэропорта готова содействовать следствию и предоставить всю необходимую информацию для обеспечения его работы", - подчеркнули в "Борисполе".

Как сообщалось, ранее в Генпрокуратуре заявили о выявлении фактов махинаций со стороны должностных лиц авиакомпании МАУ, которые завладели денежными средствами международного аэропорта "Борисполь" в размере более 10 млн грн. В сообщении Генпрокуратуры указывалось, что, согласно данным правоохранительных органов, между ЗАО "Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" и госпредприятием "Международный аэропорт "Борисполь" заключен договор о совместной деятельности по техническому обслуживанию и ремонту воздушных судов, которые осуществляли работники МАУ в помещениях аэропорта.

Теги: #борисполь #мау #самолеты
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