"Наш край" требует расследования деятельности руководства "Нафтогаза" из-за проблем с отоплением в Смеле и Шепетовке

Руководство НАК "Нафтогаз Украины" должно быть немедленно уволено и привлечено к ответственности за отключение отопления в жилых домах, детских садах, школах и больницах в ряде городов Украины, заявляет народный депутат от партии "Наш край" Сергей Шахов.

"В Кривом Роге, Смеле и Шепетовке чрезвычайная ситуация. Руководство "Нафтогаза" заблокировало поставку этим городам топлива для котельных. Замерзают сотни многоквартирных домов, детских садов, больниц. Это преступление, когда государственная компания сознательно ставит под угрозу жизнь и здоровье сотен тысяч людей. Руководство "Нафтогаза" должно быть немедленно уволено и привлечено к ответственности", – сказал С.Шахов.

Как сообщает пресс-служба партии во вторник, по его убеждению, катастрофа в самом начале отопительного сезона стала следствием ошибочной стратегии госмонополии.

"В "Нафтогаз" пришли "менеджеры", далекие от реальных проблем коммунальных предприятий и простых граждан. Их приоритет – гигантские зарплаты, дивиденды и премии для себя. Эти "молодые олигархи" превратили стратегическое предприятие в скамеечку для личного обогащения с чрезвычайными, точнее, карательными, полномочиями", - считает парламентарий.

"Сколько еще городов должно замерзнет по их воле, никому неизвестно – впереди вся зима. По сути, мы имеем дело с шантажом под государственной крышей, ставящим себе за цель личное обогащение", – пояснил С.Шахов.

Он считает, что руководство "Нафтогаза" заслуживает не только отставки, но и возбуждении в их отношении нескольких уголовных дел. "Пора ставить точку в этой истории – уволить "молодых олигархов" из "Нафтогаза", а их дела передать правоохранительным органам. Вместе с тем, правительство должно провести аудит государственной газовой монополии и взять ее под свое прямое управление. Пока не случилось большей беды", – резюмировал парламентарий.