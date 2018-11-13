Гройсман поставил перед "Нафтогазом" и "Укргазвыдобування" задачи активно наращивать добычу собственного газа

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман поручил НАК "Нафтогаз Украины" и компанией АО "Укргазвыдобування" активно наращивать добычу собственного газа в стране.

"Премьер-министр Украины Владимир Гройсман поставил перед руководством НАК "Нафтогаз Украины" и компании "Укргазвыдобування" задачи активно наращивать добычу собственного газа, запускать новые скважины, довести показатель объемов до 20 млрд кубометров в год и, таким образом, обеспечить выполнение стратегических целей - достижения полной энергонезависимости государства", - сообщила пресс-служба Кабинета министров по результатам совещания с участием участников рынка, парламентариев и членов правительства во вторник.

Премьер отметил, что от действий газкомпаний зависит, как быстро Украина перестанет импортировать дорогостоящий газ из других стран и преодолевать влияние цены импортного топлива на ситуацию внутри страны.

"Но я вижу, что со стороны "Укргазвыдобування" несколько формальный подход к достижению этих целей", - отметил В.Гройсман.