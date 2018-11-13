Экономика

17:00 13.11.2018

Отопление для киевлян не подорожает до января

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Отопление для киевлян не подорожает до января

КП "Киевтеплоэнерго" отказалось от пересмотра тарифов на производство тепловой энергии на ТЭЦ для населения и религиозных организаций до конца 2018 года в связи длительностью процедуры рассмотрения проекта тарифов Национальной комиссией, осуществляющей регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), сообщила пресс-служба предприятия.

"Учитывая долгосрочную процедуру рассмотрения проекта тарифов НКРЭКУ, 30 календарных дней, КП "Киевтеплоэнерго" приняло решение, что до конца 2018 года данные тарифы меняться не будут", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, "Киевтеплоэнерго" предложило с 1 декабря 2018 года повысить тарифы на производство тепловой энергии на ТЭЦ на 32% для населения – до 1038 грн 80коп./Гкал, в 2,7 раза - для религиозных организаций, до 1302 грн 87 коп./Гкал, скорректировав таким образом тарифы на производство теплоэнергии в соответствии с пересмотром формулы расчета цены для продажи газа по специальным обязательствам (PSO).

Читайте новость также на сайте "Энергореформа"

Кроме того, на сайте "Киевтеплоэнерго" был обнародован проект тарифов на отпуск электрической и производство тепловой энергии на ТЭЦ на 2019 год. Согласно ему, тариф на отпуск электроэнергии предлагается снизить на 23,5% – со 183 грн 30 коп./кВт-ч до 159,80 коп./кВт-ч. В то же время тариф на производство тепловой энергии на ТЭЦ для населения предлагается повысить на 40% (на 317,11 грн) – до 1103 грн 05коп./Гкал, религиозных организаций – в 2,4 раза (на 690,44 грн) – до 1171 грн 00 коп./Гкал, а также понизить для бюджетных учреждений на 14% (на 165,95 грн) – до 1021 грн 80 коп./Гкал, и других потребителей на 14% (на 168,53 грн) – до 1018 грн 59 коп./Гкал.

Теги: #тепло #тарифы #киевтеплоэнерго
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