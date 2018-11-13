Минфин может увеличить норму отчислений АМПУ в госбюджет до 90%

Министерство финансов может в 2019 году увеличить норму отчислений от чистой прибыли госпредприятия "Администрация морских портов Украины" (АМПУ) в государственный бюджет с 50% до 90%, сообщил руководитель предприятия Райвис Вецкаганс во вторник на презентации "Анализа корпоративного управления ГП "АМПУ", подготовленного командой поддержки реформирования Минэкономразвития

По словам руководителя АМПУ, такая цифра была озвучена в ходе совещания с заместителем министра финансов Украины.

"Мы пока не сформировали окончательную версию финансового плана на 2019 год - ждем решения по данному вопросу", - отметил Р.Вецкаганс.

Как отметили в пресс-службе АМПУ, администрация пока не получала официального письма от Минфина.

От того какой размер отчислений в госбюджет от чистой прибыли предприятия будет утвержден на государственном уровне, будут напрямую зависеть капитальные инвестиции АМПУ в 2019 году.

По словам Р.Вецкаганса, повышение нормы отчислений в госбюджеты на 40 процентных пунктов однозначно негативно скажется на возможностях АМПУ по инвестированию в проведение реконструкции и строительства причалов, дноуглубительные работы, развитие инфраструктуры в 13 морских портах Украины и расширение собственного флота госпредприятия.

Как сообщалось, Кабинет министров Украины снизил норму отчисления чистой прибыли в государственный бюджет госпредприятием "Администрация морских портов Украины" (АМПУ) до 50% с 75% с 1 января 2018 года.

Администрация морских портов Украины - государственное предприятие, которое осуществляет надзор над функционированием 13 морских портов на территории Украины. Предприятие было основано в 2013 году, владеет стратегическими объектами портовой инфраструктуры, к которым относятся акватории морских портов, гидротехнические сооружения, причалы и инфраструктура общего пользования, такая как подъездные дороги и инженерные сети.