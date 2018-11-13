Экономика

15:25 13.11.2018

Номинации на газ для Смелы возможны после прояснения ситуации с правопреемником по долговым обязательствам

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Номинации на газ для Смелы возможны после прояснения ситуации с правопреемником по долговым обязательствам

НАК "Нафтогаз Украины" сможет предоставить номинации на газ для запуска отопительного сезона в Смеле (Черкасская обл.), где 12 ноября введено чрезвычайное положение из-за отсутствия тепла в жилых домах и социальных объектах, только после выполнения поставщиком теплоэнергии условий действующего законодательства, сообщил первый заместитель правления компании Сергей Перелома.

"Мы просим г. Смела выполнить нормы закона. Первое: документально подтвердить, где расположены основные средства, обеспечивающие горожан теплом, кто их хозяин, кто за них отвечает, кто будет отвечать за безопасность поставки газа. Второе: если изменили теплопоставщика, то, согласно законодательству, нужно определить правопреемника по долговым обязательствам, которые "наработала" предыдущая организация", - сказал С.Перелома, видео которого обрадовано на странице в "Фейсбук".

При этом он уточнил, что в теплопоставщик Смелы задолжал "Нафтогазу" 85 млн грн.

В то же время первый замглавы правления сообщил, что НАК не будет требовать от правопреемника сразу выплатить всю сумму по долговым обязательствам.

"По отношению к г. Смела можно применять нормы закона №1730-VII: заключать соответствующий договор о реструктуризации на пять лет и спокойно, на основании подписанного документа, предоставлять номинации", – уточнил он.

С.Перелома также отметил, что позиция местной власти по возврату долгов, в частности, заявление о том, что горсовет "не будет платить за предшественников", неправильна, поскольку именно он принимал решение о передаче коммунальной собственности в аренду частной компании и семь лет не контролировал, как эксплуатируются основные средства.

Как сообщалось, в Смелее с понедельника, 12 ноября, введено чрезвычайное положение из-за отсутствия отопления. Решение об этом принял горсовет. В соответствии с этим сообщалось, что учебные заведения закроют на неопределенное время. Без тепла остаются жилые дома, больницы, детские сады и школы.

В начале 2018 года сообщалось о подобной ситуации, сложившейся в городе отоплением. От газа были отключены все котельные и выключено централизованное отопление из-за того, что обслуживающие предприятие ООО "Смела Энергоинвест" не получало лимиты топлива из-за многомиллионного долга перед "Нафтогазом". При этом отопительный сезон 2017/2018 в городе начался также с опозданием – 16-17 ноября.

Теги: #нафтогаз #смела #обязательства #отопительный_сезон
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