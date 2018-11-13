Экономика

15:17 13.11.2018

Создание восточноевропейского энергохаба позволит Украине, Польше и Литве стать энергетически независимыми от РФ

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Создание восточноевропейского энергохаба позволит Украине, Польше и Литве стать энергетически независимыми от РФ

Создание восточноевропейского энергетического хаба позволит Украине, Польше и Литве стать энергетически независимыми от России, считает председатель Верховной Рады Андрей Парубий.

"Мы обсудили совместные действия в энергетической безопасности... В частности, речь идет об идее создания единого энергетического хаба и объединения наших усилий – как объединения наших электростанций, так и поставок газа, поскольку сжиженный газ, который сегодня поставляется в Балтию, и газовые хранилища, которые есть в Украине, вместе могут создать большой комплекс..., который позволит нам выйти полностью на энергетическую независимость от России", - сказал А.Парубий на совместной пресс-конференции со спикерами парламентов Польши и Литвы в Вильнюсе во вторник.

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Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", в резолюции по итогам девятого заседания межпарламентской ассамблеи Украина-Польша-Литва поддержали усилия по развитию восточноевропейского энергетического хаба путем объединения критической инфраструктуры (линий электропередач, газопроводов, хранилищ газа, железнодорожных и автомобильных сетей) государств-членов парламентской ассамблеи, а также инфраструктуры приграничных регионов между Польшей и Украиной.

Как сообщалось, девятое заседание межпарламентской ассамблеи Украина-Польша-Литва прошло в Вильнюсе 12-13 ноября.

Теги: #парубий #польша #литва
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