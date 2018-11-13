Доллар умеренно снижается к евро, фунт активно дорожает

Доллар США дешевеет относительно евро и дорожает относительно иены во вторник после значительного роста к большинству мировых валют накануне.

Пара евро/доллар торгуется к 14:45 кв во вторник на уровне $1,1264 по сравнению с $1,1218 на закрытие предыдущей сессии. В понедельник доллар подорожал к евро более чем на 1%.

Курс доллара относительно иены поднялся во вторник до 113,95 иены против 113,84 иены накануне, стоимость евро к иене увеличилась до 128,36 иены с 127,7 иены.

Индекс ICE, оценивающий динамику доллара относительно шести основных мировых валют, накануне подскочил на 0,7%, до максимума за 17 месяцев.

Инвесторы продолжают следить за ситуацией вокруг Италии, которой к 13 ноября нужно должно представить Еврокомиссии доработанный бюджет на предстоящий год. Участники рынка опасаются, что эскалация конфликта между Римом и Брюсселем может иметь последствия для стабильности еврозоны, пишет MarketWatch.

Также трейдеры оценивают заявления председателя Федерального резервного банка (ФРБ) Сан-Франциско Мэри Дейли, поддержавшей текущий курс Федрезерва на постепенное ужесточение денежно-кредитной политики. Ноябрьское заседание ФРС стало для М.Дейли первым с момента ее вступления в должность.

Тем временем курс фунта относительно американской валюты поднялся на 0,7%, до $1,2944.

Как стало известно во вторник, средний размер недельной оплаты труда без учета премиальных в Великобритании вырос в июле-сентябре 2018 года на 3,2% в годовом выражении, рекордными темпами с декабря 2008 года.

Отмечается, что в частном секторе зарплаты выросли быстрее, чем в государственном - на 3,3% против 2,8%. Однако ожидается, что после заявлений министра финансов страны Филипа Хэммонда об окончании периода жесткой бюджетной экономии этот разрыв постепенно сократится.

Вместе с тем безработица в Великобритании, рассчитанная по стандартам Международной организации труда (МОТ), неожиданно увеличилась до 4,1% с 4%, минимального уровня с 1975 года. Аналитики не ожидали изменения показателя.