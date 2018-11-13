Экономика

14:51 13.11.2018

Цены на природный газ в США поднялись выше $4 за 1 млн BTU впервые с 2014г

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Цены на природный газ в США поднялись выше $4 за 1 млн BTU впервые с 2014г

Фьючерсы на природный газ в США поднялись выше $4 за 1 млн британских термальных единиц (BTU) впервые с 2014 года, поскольку резкое похолодание и необычайно низкие запасы газа вызывали опасения дефицита в зимний период, сообщает агентство Bloomberg.

Декабрьский контракт в Нью-Йорке подорожал до $4,006 за 1 млн BTU.

США начали отопительный сезон с минимальными резервами природного газа с 2003 года - 3,208 трлн куб. футов на 2 ноября, на 16% ниже среднего уровня для этого времени года за последние пять лет. В связи с этим аналитики ожидают дальнейшего роста цен в ближайшие месяцы.

Добыча сланцевого газа в США достигла рекорда, однако одновременно Штаты экспортируют беспрецедентные объемы топлива в Мексику и другие страны.

Газ в США подорожал на 36% с начала 2018 года.

Теги: #сша #газ
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