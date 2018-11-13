Нефть ускорила падение, Brent обновила минимум с апреля

Падение цен на нефть ускорилось во вторник на заявлениях президента США Дональда Трампа и публикации ежемесячного отчета ОПЕК, при этом обе эталонные марки обновили минимальные значения с начала текущего года.

Январские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 13:45 кв подешевели на $1,34 (1,91%) - до $68,78 за баррель, минимума с 9 апреля.

Стоимость фьючерса на WTI на декабрь на электронной сессии на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) уменьшилась к этому времени на $1,25 (2,09%) - до $58,68 за баррель, самой низкой отметки с 14 февраля.

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Во вторник ОПЕК повысила прогноз поставок нефти в 2018 году из стран, не входящих в картель, на 90 тыс. баррелей в сутки, до 59,86 млн б/с, а в 2019 году - на 120 тыс. б/с, до 62,09 млн б/с, в основном за счет пересмотра данных по США и России, следует из ежемесячного отчета организации.

Предполагается, что США, Бразилия, Канада и Великобритания станут основными драйверами роста поставок нефти в 2019 году, в то время как Мексика, Норвегия, Индонезия и Вьетнам, по прогнозам, продемонстрируют наибольшее снижение.

Также ОПЕК сообщила, что страны картеля в октябре увеличили нефтедобычу на 127 тыс. баррелей в сутки, наибольший рост показали Саудовская Аравия и ОАЭ, наибольшее снижение продемонстрировал Иран.

Тем временем Д.Трамп раскритиковал намерение стран ОПЕК снизить добычу в следующем году. "Надеюсь, Саудовская Аравия и ОПЕК не станут сокращать добычу, - написал он в своем микроблоге в Twitter в понедельник. - Цены на нефть должны быть намного ниже, учитывая уровень запасов".

Ранее министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих заявил, что страны ОПЕК+ будут сокращать добычу в случае устойчивого профицита нефти на рынке. По его словам, в настоящее время наблюдаются признаки излишков нефти США.