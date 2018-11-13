Экономика

13:50 13.11.2018

МЭА видит риск существенного дефицита нефти в 2020-х годах

2 мин читать
МЭА видит риск существенного дефицита нефти в 2020-х годах

Международное энергетическое агентство (МЭА) отмечает риск существенного дефицита нефти на мировом рынке к середине 2020-х годов, заявил глава организации Фатих Бироль CNBC во вторник.

"Мы наблюдаем серьезную проблему. С одной стороны, сильный спрос на нефть, росту которого способствуют грузовики, самолеты, суда и, возможно, самое важное - нефтехимическая отрасль. С другой стороны, когда мы смотрим на инвестиции и одобренные на сегодня проекты, наблюдается серьезный разрыв между ростом спроса и одобренными проектами", - сказал он.

По словам Ф.Бироля, нефтедобывающим компаниям следует инвестировать в геологоразведку и добычу сейчас, "пока еще не поздно", чтобы избежать такого дефицита.

Глава МЭА предупредил, что не следует ждать, что сланцевая отрасль США сможет компенсировать недостачу поставок в полном объеме.

"Для того, чтобы избежать значительной нехватки поставок к 2025 году, США необходимо нарастить добычу на 10 млн баррелей в сутки, - сказал он. - Конечно, это может произойти, я не исключаю такой вариант полностью, но на мой взгляд, это будет небольшим чудом".

Вместе с тем Ф.Бироль рекомендовал транснациональным нефтекомпаниям продолжать диверсификацию активов и видов деятельности.

Что касается текущей ситуации на рынке нефти, санкции США против Ирана по-прежнему остаются серьезным фактором неопределенности, отметил глава МЭА. В дальнейшем нефтедобыча в России может выйти на плато и даже снизиться в случае ужесточения санкций, добавил он.

Теги: #нефть #мэа
РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Нефть ускорила падение, Brent обновила минимум с апреля

Brent торгуется ниже $70 за баррель

Нефть умеренно дорожает на заявлениях Саудовской Аравии

Ставки фрахта нефтетанкеров достигли максимума за 2 года, но вряд ли останутся такими - эксперты

Министр энергетики Саудовской Аравии: техкомитет ОПЕК+ доложил о постепенном росте нефтяных запасов

Венесуэла хочет увеличить добычу нефти на 1 млн б/с в первом полугодии 2019г с текущих 1,5 млн б/с

Оман поддержит сокращение нефтедобычи ОПЕК+ на 1 млн б/с, рынок перенасыщен

Цена нефти Brent упала ниже $70 впервые с апреля

Норвежский фрегат находится на грани затопления после столкновения с танкером

Цены на нефть слабо колеблются, Brent опустилась ниже $72 за баррель

ПОСЛЕДНЕЕ

Мининфраструктуры выбрало аэропорт в Мукачево как основной для Закарпатья

Азиатские рынки акций снизились во вторник, но Китай завершил торги в плюсе

Ситуация с отоплением в Херсоне на грани критической, Порошенко проведет совещание по вопросу номинаций на газ

Импрессионисты и модернисты принесли Sotheby's более $300 млн

АМПУ рассчитывает на завершение корпоратизации до 2020г

Mitsubishi улучшил прогноз прибыли на год, но CEO банка предупредил о возможных рисках

НКРЭКУ выдала "Укрзализныце" новую лицензию на распределение э/э

Большинство рынков акций Европы растут, Италия в минусе из-за споров с ЕС о бюджете

Нацкомфинуслуг утвердила типовой договор страхования ответственности аудиторов

ГФС с начала года предоставила рассрочку НДС на импорт оборудования на EUR 5,1 млн и $1,2 млн

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА