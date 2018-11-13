Экономика

13:34 13.11.2018

Ситуация с отоплением в Херсоне на грани критической, Порошенко проведет совещание по вопросу номинаций на газ

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Ситуация с отоплением в Херсоне на грани критической, Порошенко проведет совещание по вопросу номинаций на газ

Ситуация вокруг Херсонской ТЭЦ, которая из-за долгов перед НАК "Нафтогаз Украины" до настоящего времени не получила номинации на газ и не начала отопительный сезон, близка к чрезвычайной, сообщила пресс-служба Херсонского городского совета.

По ее информации, президент Украины Петр Порошенко проведет срочное совещание по вопросу предоставления номинаций на газ для ряда госпредприятий, осуществляющих поставку тепла, в том числе для Херсонской ТЭЦ.

"По просьбе херсонского городского головы Владимира Николаенко президент Украины назначил совещание для решения проблемы с получением номинаций на газ для ряда государственных предприятий Херсона, Кривого Рога, Смилы", – отметили в горсовете, уточнив, что совещание запланировано на вторник, 13 ноября.

Кроме того, на этот же день запланирована внеочередная сессия Херсонского городского совета, на которой будет рассмотрен вопрос относительно обращения горсовета по предоставлению номинаций на газ для АО "Херсонская теплоэлектроцентраль".

"Проблемы предприятия вызваны многолетними заниженными тарифам на теплоснабжение от ТЭЦ, из-за чего возникла задолженность населения в размере 61 млн грн, задолженность предприятия перед НАК "Нафтогаз Украины" и, как следствие, отсутствие лимитов на газ", – отмечено в сообщении.

Городская комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций также обратилась к соответствующей региональной комиссии с просьбой рассмотреть вопрос о начале подачи Херсонской ТЭЦ теплоэнергии, для чего необходимо распломбировать задвижки на сети газоснабжения ТЭЦ и, соответственно, решить вопрос о номинациях на газ для ТЭЦ.

Кроме того, для решения проблемы с отоплением департамент ЖКХ горсовета рассматривает возможность перевода объектов жилого фонда и социальной сферы, которых снабжает теплоэнергией Херсонская ТЭЦ, на отопление от других источников теплоснабжения (квартальные, блочно-модульные котельные). Будет также рассмотрен вопрос о предоставлении жителям Херсона возможности установки автономного отопления в многоквартирных жилых домах.

Как сообщалось, Херсонская ТЭЦ является одним из тех предприятий, которые не смогли своевременно начать поставку теплоэнергии в связи с накопившимися долгами.

Теги: #тэц #газ #херсон #отопление
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