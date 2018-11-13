Экономика

12:36 13.11.2018

АМПУ рассчитывает на завершение корпоратизации до 2020г

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АМПУ рассчитывает на завершение корпоратизации до 2020г

Администрация морских портов Украины (АМПУ) рассчитывает на успешное завершение процесса корпоратизации до конца 2019 года в случае включения ее в список стратегических компаний, которые могут быть корпоратизированы до конца 2018 года.

Об этом в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" заявил руководитель АМПУ Райвиса Вецкаганс.

"Мы надеемся, что до конца года Кабинет министров примет решение, чтобы нас включили в список стратегических компаний, которые могут быть корпоратизированы. И в этом случае мы нацелены на завершение корпоратизации за год, так как нам необходимо изменение законодательной базы", - заявил он.

По словам Р.Вецкаганса, корпоратизация АМПУ будет означать для рынка, в первую очередь, большую прозрачность работы структуры, а также ускорение административных процессов внутри компании.

"Для нас важно после завершения корпоратизации и создания набсовета иметь возможность управлять активами, находящимися на балансе компании, и эффективно использовать их для привлечения грузопотока, то есть - дохода", - подчеркнул глава АМПУ.

Он также отметил, что сегодня АМПУ напрямую не может управлять активами портов.

Помимо этого, по словам Р.Вецкаганса, АМПУ рассчитывает на возможность оперативной работы с финансовыми и инвестиционными планами на уровне набсовета.

"Также важно, чтобы четко через политику собственности государство утвердило, какие цели оно ставит для АМПУ, какие результаты мы должны показывать", - добавил глава администрации.

Как сообщалось, в начале октября Кабинет министров объявил конкурс на отбор независимых членов наблюдательного совета АМПУ.

Администрация морских портов Украины - государственное предприятие, которое осуществляет надзор над функционированием 13 морских портов на территории Украины. Предприятие было основано в 2013 году, владеет стратегическими объектами портовой инфраструктуры, к которым относятся акватории морских портов, гидротехнические сооружения, причалы и инфраструктура общего пользования, такая как подъездные дороги и инженерные сети.

Теги: #ампу
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