Большинство рынков акций Европы растут, Италия в минусе из-за споров с ЕС о бюджете

Фондовые индексы Западной Европы преимущественно растут в ходе торгов во вторник на фоне отчетности компаний и статданных. Кроме того, участники рынка надеются на прогресс в разрешении торговых споров США и Китая.

Единственным существенным исключением является Италия, инвесторы обеспокоены ее спорами с Брюсселем о бюджете на следующий год.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 растет впервые за три сессии, к 11:45 кв он поднялся на 0,6%, до 364,06 пункта.

Согласно сообщениям в СМИ, вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ посетит США, чтобы подготовить встречу лидеров двух стран на саммите G20 в Аргентине в конце ноября. В ходе телефонных переговоров в пятницу Лю Хэ и министр финансов США Стивен Мнучин не пришли к согласию о вариантах сближения позиций.

Британский FTSE 100 вырос на 0,5%, французский CAC 40 - на 0,4%, германский DAX прибавил 0,7%.

Итальянский FTSE MIB снизился на 0,1%.

Правительство Италии должно до конца дня во вторник направить Еврокомиссии пересмотренный проект бюджета. По данным источников газет La Stampa и Il Sole 24 Ore, Рим не собирается идти на уступки по вопросам госрасходов и бюджетного дефицита, но, вероятно, признает, что предпринимаемые меры не окажут столь сильного позитивного влияния на экономику, как утверждалось ранее. Министерство финансов Италии может снизить оценку роста на следующий год с 1,5% до 1,3% или даже 1,2%, последний вариант будет соответствовать прогнозу самой Еврокомиссии.

Несмотря на отсутствие изменений с точки зрения бюджетного дефицита, премьер-министр Италии Джузеппе Конте надеется, что новый вариант документа хотя бы частично удовлетворит Брюссель, пишет Il Messagero. По данным итальянского издания, заместители премьера Луиджи Ди Майо и Маттео Сальвини настаивают на сохранении изначальной версии бюджета.

Во вторник были обнародованы данные о рынке труда Великобритании. Уровень безработицы в июле-сентябре неожиданно вырос до 4,1%, тогда как ожидалось его сохранение на отметке 4%. Вместе с тем темпы повышения средней заработной платы в этот период ускорились до максимума с 2008 года - 3,2% в годовом выражении.

В Германии инфляция в октябре ускорилась до максимума за 10 лет - 2,5% в годовом выражении, свидетельствуют окончательные данные.

Капитализация германской химкомпании Bayer выросла на 2,6%. Скорректированная EBITDA в III квартале составила 2,2 млрд евро и была выше ожиданий рынка. При этом руководство Bayer заверило инвесторов в том, что приобретение американской Monsanto за $63 млрд улучшит финансовые показатели. Топ-менеджеры также пообещали продолжить борьбу с исками к Monsanto в связи с гербицидом Roundup, который, как утверждают истцы, способствовал развитию онкологических и других заболеваний.

Квартальная отчетность поддержала скачок цены акций Vodafone на 6,5%. Британская телекоммуникационная группа зафиксировала операционный убыток в размере 2,07 млрд евро в апреле-сентябре из-за потерь на продаже Vodafone India. Вместе с тем органический рост скорректированной EBITDA составил 2,9%, показатель достиг 7,08 млрд евро.

Vodafone сузила прогноз роста годовой прибыли до 3% с ожидавшихся ранее 1-5%, установила новые целевые ориентиры сокращения затрат и заморозила выплату промежуточных дивидендов.

Курс ценных бумаг Telecom Italia упал на 1,7% на торгах в Милане, облигации телефонной компании также дешевеют. Гендиректор Telecom Italia Амос Гениш был лишен полномочий по решению большинства членов совета директоров. Его полномочия временно переданы председателю совета директоров Фульвио Конти.

Акции фармкомпании AstraZeneca подорожали на 0,9% после продажи шведской Orphan Biovitrum прав на препарат для лечения заболеваний дыхательных путей Synagis на рынке США.