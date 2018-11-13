Нацкомфинуслуг утвердила типовой договор страхования ответственности аудиторов

Нацкомфинуслуг на заседании 13 ноября утвердила проект распоряжения об утверждении типового договора добровольного страхования ответственности аудитора перед третьими лицами, сообщается на сайте регулятора.

Как отмечается в проекте распоряжения, договор заключается со страховщиком, имеющим лицензию на страхование ответственности перед третьими лицами.

Минимальный размер страховой суммы при проведении первого аудита предприятия имеющего общественный интерес составляет 10 млн грн. Размер франшизы не может превышать 1%.

Страховщик также не имеет права заключать договоры страхование ответственности перед третьими лицами с аудиторами, осуществляющий ему обязательный аудит