Экономика

11:42 13.11.2018

ГФС с начала года предоставила рассрочку НДС на импорт оборудования на EUR 5,1 млн и $1,2 млн

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ГФС с начала года предоставила рассрочку НДС на импорт оборудования на EUR 5,1 млн и $1,2 млн

Государственная фискальная служба (ГФС) отчиталась о предоставлении с начала 2018 года рассрочки налога на добавленную стоимость (НДС) при ввозе оборудования на общую сумму почти EUR5,1 млн и $1,2 млн (в валютах контрактов), сообщило ведомство на сайте.

Из 62 решений по рассрочке НДС на импортное оборудование в 37 контрактах заявленная к рассрочке сумма превышала 1 млн грн, уточнило ведомство.

Как отмечает ГФС, наибольшую сумму рассрочки предоставила Киевская таможня – EUR 1,1 млн и $712,5 тыс., Харьковская – EUR1,6 млн и Хмельницкая – EUR1,3 млн и $185,5 тыс.

"Совершено 55 таможенных оформлений импорта оборудования с применением полученных решений по рассрочке уплаты НДС на сумму 172,7 млн грн. Рассрочка предоставлена при ввозе оборудования для собственного производства предприятиями легкой, металлообрабатывающей, пищевой промышленности, строительной отрасли и медицинского оборудования", – указывается в сообщении.

Налогоплательщики по состоянию на 1 ноября этого года подали в таможни 147 заявлений на рассрочку НДС, из них таможни рассмотрели 142. По 50 заявлениям налогоплательщики получили отказ из-за несоблюдения обязательных требований, в частности, из-за наличия налогового долга, отсутствие информации о предмете или сумме контракта. В то же время 30 заявлений налогоплательщики отозвали и приняли решение о таможенном оформлении с полной уплатой НДС.

Как сообщалось, в конце 2017 года Верховная Рада ввела на 2018-2019 годы возможность 24-месячной рассрочки уплаты НДС равными частями при ввозе оборудования для собственного производства. Кабинет министров принял постановление о порядке предоставления такой рассрочки 21 февраля 2018 года.

Теги: #ндс #импорт #гфс
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