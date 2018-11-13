Экономика

11:05 13.11.2018

Денежная масса в Украине в октябре снизилась на 0,4%

2 мин читать
Денежная масса в Украине в октябре снизилась на 0,4%

Денежная масса в Украине в октябре 2018 года снизилась на 0,4% и составила 1 трлн 244,682 млрд грн, соответствующие предварительные данные денежно-кредитной статистики обнародованы на сайте Национального банка Украины (НБУ).

По данным центробанка, объем наличных средств в обращении вне банков за этот период вырос на 0,1% и составил 347,718 млрд грн.

В целом с начала 2018 года объем денежной массы возрос на 3%.

В октябре, объем гривневых кредитов физических лиц вырос на 2,2% - до 131,4 млрд грн. В целом кредитный портфель банков в национальной валюте в октябре увеличился на 0,5% - до 618,8 млрд грн.

Корпоративный сектор отдавал предпочтение кредитам в иностранной валюте - их объем в долларовом эквиваленте увеличился на 1,5%, до $14,9 млрд, тогда как объем кредитов в национальной валюте остался практически на уровне предыдущего месяца и составил 485 млрд грн.

В октябре корпоративный сектор увеличил объем депозитов в национальной валюте на 1,1% - до 246,4 млрд грн, а объем остатков валютных депозитов сократился на 2% - до $5,2 млрд.

Объем валютных депозитов населения (в долларовом эквиваленте) вырос на 1% - до $8,7 млрд. В то же время сократился объем средств населения в национальной валюте - на 0,8%, до 256,8 млрд грн.

В октябре ставки по гривневым депозитам для корпоративного сектора выросли на 0,6 п. п., до 13,6% годовых.

Ставки по гривневым депозитам физических лиц выросли на 0,3 п. п, до 11% годовых.

Теги: #нбу #деньги
РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Глава Совета НБУ предлагает возвратиться к госрегулированию цен и снизить ставку НДС на продукты

Рада НБУ рекомендує Кабміну розробити програму з випуску цільових ОВДП

Совет НБУ рекомендует Кабмину снизить риски разбалансирования финансового и валютного рынка в конце 2018-начале 2019гг

НБУ настаивает на ускорении расследования преступлений бывшего руководства его КНПФ

НБУ обнародовал ответы на наиболее волнующие вопросы участников небанковского финрынка связанные с возможной сменой регулятора

Кабин перераспределил 663,7 млн грн на обеспечение гемодиализа

ВТБ Банк (Украина) располагает всеми необходимыми ресурсами для продолжения работы и стабилизации ситуации - заявление

НБУ в среду объявил аукцион по покупке до $100 млн

НБУ отозвал лицензии у БМ Банка и исключил его из реестра банков

Снижение ликвидности ВТБ Банка обусловлено сворачиванием деятельности и решением суда о блокировке активов

ПОСЛЕДНЕЕ

Топ-менеджер "Нафтогаза" Витренко сосредоточится на отношениях с "Газпромом" и стратегии развития "Укрнафты"

Днепровский горсовет объявил тендер на страхование здоровья сотрудников учебных заведений почти на 11 млн грн

Vodafone получил операционный убыток в I финполугодии и заморозил дивиденды

В Украину прибыли две новых китайских буровых для "Укргазвыдобування"

Wintershall направила половину финансирования на Nord Stream II

"Нафтогаз" предлагает Кабмину ликвидировать правление компании и перейти к персональной ответственности - Коболев

США и Китай не пришли к согласию о путях договоренностей по торговле

Нефть дешевеет на заявлении Трампа

Фондовые рынки АТР падают вслед за индексами США, Китай торгуется в плюсе

Boeing не предупредила авиакомпании о новых функциях в 737 MAX

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА