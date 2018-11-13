Экономика

10:56 13.11.2018

Топ-менеджер "Нафтогаза" Витренко сосредоточится на отношениях с "Газпромом" и стратегии развития "Укрнафты"

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Топ-менеджер "Нафтогаза" Витренко сосредоточится на отношениях с "Газпромом" и стратегии развития "Укрнафты"

Юрий Витренко на должности исполнительного директора НАК "Нафтогаз Украины" сосредоточится на арбитражном процессе с ПАО "Газпром", включая принудительное исполнение решения по транзитному делу и переговоры о будущем транзитного контракта, говорится в сообщении НАК.

Он также будет координировать проект по решению проблемы устойчивого развития ПАО "Укрнафта" и подразделение маркетинговых исследований и анализа "Нафтогаза".

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Должность главного операционного директора будет оставаться вакантной до внедрения новой операционной модели.

"Как только новые принципы и новая организационная структура будут внедрены, компания назначит главного исполнительного директора из числа сотрудников "Нафтогаза" или сторонних кандидатов, наиболее соответствующих должности. До этого времени процесс внедрения новой операционной модели будет подчинен непосредственно главе правления", - отмечается в сообщении.

Полномочия и зоны ответственности других топ-менеджеров останутся без изменений.

"Нафтогаз Украины" объединяет крупнейшие нефтегазодобывающие предприятия страны. Холдинг является монополистом по транзиту и хранению природного газа в подземных хранилищах, а также по транспортировке нефти трубопроводным транспортом по территории страны.

Теги: #нафтогаз #витренко
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