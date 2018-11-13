Днепровский горсовет объявил тендер на страхование здоровья сотрудников учебных заведений почти на 11 млн грн

Департамент гуманитарной политики Днепровского городского совета 12 ноября объявил тендер на страховые услуги на добровольное медицинское страхование и страхование от несчастных случаев сотрудников учреждений образования 9,149 тыс. человек, сообщается в системе электронных закупок ProZorro.

По информации системы, ожидаемая стоимость закупки услуг составляет 10,979 млн грн.

Конечный срок подачи предложений – 12 декабря. Тендер запланирован на 17 января.

Как сообщалось, департамент гуманитарной политики Днепровского городского совета в июне текущего года подвел итоги аналогичного тендера на страхование 5349 сотрудников учебных заведений города. Победителем была признана СК "Княжа Виенна Иншуранс Групп" (Киев).

Ожидаемая стоимость закупки услуг страхования составляла 3,744 млн грн.

Согласно данным системы в тендере принимали участие СК "Княжа Виена Иншуранс групп" и СК "Арма". Предложение компаний было одинаково и соответствовало ожидаемой стоимости.