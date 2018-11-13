Vodafone получил операционный убыток в I финполугодии и заморозил дивиденды

Британский оператор мобильной связи Vodafone Group Plc получил операционный убыток в размере 2,07 млрд евро в первом финансовом полугодии по сравнению с прибылью в размере 2,01 млрд евро за тот же период прошлого года.

Как говорится в пресс-релизе компании, убыток вызван единовременными факторами, связанными с продажей индийского подразделения.

Скорректированная EBITDA Vodafone в июле-сентябре увеличилась на 2,9%, до 7,08 млрд евро. Доналоговый убыток составил 2,89 млрд евро.

Выручка в минувшем финполугодии сократилась на 5,5%, до 21,8 млрд евро. Тем временем сервисная выручка поднялась на 0,8%.

Руководство Vodafone приняло решение оставить размер промежуточных дивидендных выплат на уровне 4,84 евроцента на акцию и годовые дивиденды на уровне 15,07 евроцента на акцию ввиду мер по сокращению задолженности. В долгосрочной перспективе компания планирует увеличение дивидендов.

Кроме того, компания планирует снизить операционные расходы на 1,2 млрд евро к 2021 финансовому году.

Акции Vodafone подорожали в ходе торгов в Лондоне во вторник на 6,1%.