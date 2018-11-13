Экономика

09:44 13.11.2018

США и Китай не пришли к согласию о путях договоренностей по торговле

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США и Китай не пришли к согласию о путях договоренностей по торговле

Министр финансов США Стивен Мнучин и заместитель премьера Госсовета КНР Лю Хэ в ходе телефонных переговоров в пятницу не пришли к согласию о путях устранения разногласий в торговых отношениях, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники.

Издание уточняет, что разговор шел о сделке, которая бы ослабила торговую напряженность накануне встречи лидеров Китая и США, намеченной на конец ноября.

"США требуют, чтобы Китай выдвинул конкретное предложение, прежде чем переговоры по торговой сделке состоятся. Китайские чиновники не согласны, и настаивают на том, что прежде чем сделать официальное предложение, они хотят провести переговоры", - пишет издание.

Как сообщалось, с 24 сентября США ввели 10-процентные пошлины на китайские товары на сумму в $200 млрд в год, и предупредили, что тариф вырастет до 25% с 1 января 2019 года, если Пекин не пойдет на уступки.

Одновременно новые тарифы на американские товары на сумму $60 млрд начали действовать в Китае.

Ранее стороны взаимно повысили тарифы на продукцию стоимостью $34 млрд.

Теги: #сша #торговля #китай
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