Нефть дешевеет на заявлении Трампа

Нефть продолжает дешеветь во вторник на фоне падения рынков акций и укрепления доллара США.

Давление на рынок также оказали слова американского президента Дональда Трампа, который неодобрительно высказался относительно планов сокращения добычи Саудовской Аравией, пишет MarketWatch.

WTI завершила снижением в понедельник 11-ю сессию подряд, что является рекордно длительным периодом непрерывного падения с начала отслеживания этих данных в 1983 году, свидетельствуют данные FactSet. С 26 октября снижение стоимости WTI составляет уже более 11%.

Цена фьючерса на нефть WTI на декабрь по итогам торгов 12 ноября снизилась на $0,26 (0,43%) - до $59,93 за баррель. По данным на 8:15 кв во вторник эти контракты подешевели на $0,83 (1,38%) - до $59,10 за баррель на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX).

Стоимость январских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к этому времени составляет $69,39 за баррель, что на $0,73 (1,04%) ниже уровня закрытия предыдущей сессии. В понедельник эти контракты подешевели на $0,06 (0,09%) - до $70,12 за баррель.

"Надеюсь, Саудовская Аравия и ОПЕК не станут сокращать добычу, - написал Д.Трамп в своем микроблоге в Twitter в понедельник. - Цены на нефть должны быть намного ниже, учитывая уровень запасов".

Министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих заявил накануне, что страны ОПЕК+ будут сокращать добычу в случае устойчивого профицита нефти на рынке. По его словам, в настоящее время наблюдаются признаки излишков нефти США.

Он подчеркнул, что если будет принято решение о сокращении добычи, то точкой отсчета будет текущий уровень добычи нефти. При этом, по его словам, комитет ОПЕК+ обратился к странам, которые были освобождены от текущей сделки, с предложением присоединиться к новому соглашению.

"Слова Трампа призваны сдержать ОПЕК, которая дала сигнал о готовности сокращать добычу", - отмечает аналитик Mizuho Securities в Токио Макико Тсугата.

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"До декабрьского заседания ОПЕК осталось не так много времени, и страны организации, возможно, не сумеют согласовать позицию по объемам добычи", - цитирует эксперта агентство Bloomberg.