Boeing не предупредила авиакомпании о новых функциях в 737 MAX

Американский самолетостроительный концерт Boeing Co. утаивал информацию о возможных рисках, связанных с появлением в системе управления самолетами новой функции, которая может приводить к срыванию самолетов в пике, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на мнение экспертов.

Новые самолеты моделей Boeing-737 MAX 8 и MAX 9 оснащены системой, которая помогает пилотам избежать опасного задирания носа воздушного судна. Однако в нештатной ситуации система может опустить нос так сильно, что пилоты не смогут выровнять самолет, и он уйдет в пике даже при ручном управлении, когда пилоты не ожидают вмешательства бортового компьютера.

Для многих пилотов наличие такой функции стало сюрпризом. По словам экспертов по безопасности, Boeing не сообщил о новом функционале руководству авиакомпаний и пилотам, и они не имели возможности подготовиться к вероятным рискам.

"С их стороны было глупым шагом установить систему на самолеты и не сказать об этом пилотам, которые управляют этими самолетами, - отметил председатель комиссии по безопасности в ассоциации Allied Pilots Association (APA) Майк Майклз. APA представляет более 15 тыс. летчиков компании American Airlines. - Почему они не обучались новой функции?"

По словам информированного источника в Федеральном управлении гражданской авиации США (FAA), новая функция в системе управления самолетами не была указана в учебных материалах и не поднималась в ходе переговоров по внедрению последних моделей Boeing-737 с авиаперевозчиками и регуляторами.

Проблема с новой системой стала известна в ходе расследования авиакатастрофы у побережья Индонезии в конце октября, когда Boeing-737 MAX-8 индонезийской авиакомпании Lion Air потерпел крушение над морем у западного побережья острова Ява. Самолет упал в море сразу после взлета и затонул. На борту находились 189 человек, все они погибли.