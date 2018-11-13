Ключевым регионом для объединенной Wintershall DEA должен стать Ближний Восток

Ключевым регионом деятельности объединенной компании Wintershall DEA должен стать Ближний Восток, говорится в материалах к пресс-конференции главы Wintershall Марио Мерены на конференции ADIPEC.

"Наша цель определена: мы хотим, чтобы Ближний Восток стал наш ключевым регионом", - приводятся в пресс-релизе слова М.Мерена.

"Ближний Восток играет растущую важную роль в нашем диверсифицированном upstream портфеле, поскольку содержит порядка 50% мировых запасов нефти и газа. Без запасов в Персидском заливе дальнейший рост мировой экономики немыслим", - отмечается в заявлении.

Как сообщалось, BASF и LetterOne в конце 2017 года договорились о слиянии своих "дочек" Wintershall и DEA.

У DEA есть доли в производственных объектах и концессиях в Германии, Норвегии, Дании, Египте, Алжире и Мексике.

Wintershall занимается геологоразведкой и добычей в регионах Европы, России, Южной Америки, Северной Африки и Ближнего Востока. Вместе с ПАО "Газпром" Wintershall также работает в области транспортировки природного газа в Европе.