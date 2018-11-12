Новая методика формирования страховых резервов рисковыми компаниями вступит в действие 9 декабря 2018г

– Рисковые страховые компании Украины в течение 30 календарных дней, начиная с 9 декабря 2018 года, должны разработать и утвердить внутреннюю политику по формированию технических резервов и сообщить в Нацкомфинуслуг о выбранной методике в течение 15 календарных дней после ее утверждения.

Такая норма закреплена распоряжением Нацкомфинуслуг № 1638 "О внесении изменений в Методику формирования страховых резервов по видам страхования иным, чем страхование жизни", опубликованным 9 ноября.

Благодаря применению этой методики на страховом рынке Украины произойдет усовершенствование рыночного механизма оценки страховщиками страховых обязательств, обеспечение их устойчивости и надежности, а также повышение уровня конкуренции, прокомментировал агентству "Интерфакс-Украина" новые требования член Нацкомифнуслуг Александр Залетов

По его словам, документом предусматривается, что расчет технических резервов должен выполняться страховщиком на основании его внутренней политики по формированию технических резервов, разрабатываемой в соответствии с методикой и утверждаемой страховщиком. Документ должен быть подписан актуарием, который соответствует требованиям законодательства, и скреплен подписью ответственного лица.

Этой политикой определяется состав технических резервов, формируемых страховщиком, методы расчета резервов, методы определения размера прав требования к перестраховщикам в соответствующих технических резервах по видам страхования, а также порядок признания требований по договору, поступивших страховщику (claims reported).

В этом документе также раскрывается структура аквизиционных расходов, расходов на урегулирование убытков и отсроченных аквизиционных расходов. Поступления сумм страховых платежей определяются как уплаченные и начисленные соответствующие рискам, которые принял страховщик (перестраховщик) согласно условиям договора или законодательства и рассчитанные отдельно по каждому договору на основании информации, содержащейся в реестре учета договоров.

Определяется порядок формирования и ведения учета технических резервов по рисковым видам страхования (резерв незаработанных премий, резерв заявленных, но не выплаченных убытков, резерв убытков, которые возникли, но не заявлены, резерв катастроф, резерв колебаний убыточности).

Устанавливаются требования к страховщикам на каждую дату, на которую составляется отчетность, проводить проверку адекватности страховых обязательств (liability adequacy test - LAT), а также достаточности резервов убытков (резерв заявленных, но не выплаченных убытков и резерва убытков, возникших, но не заявленных) на предыдущие отчетные даты (run-off test).

По словам А.Залетова, для обеспечения возможности выполнения актуарных расчетов, проведения проверки адекватности страховых обязательств (LAT) и проверки достаточности резервов убытков (run-off test) страховщик должен будет вести учет данных о совершенных страховых выплатах и об убытках, которые заявлены, но не выплачены за отчетный период и последние три полных календарных года.

Распоряжение вступает в действие с 9 декабря 2018 года кроме п.5 раздела X, который вступает в силу с 1 января 2020 года.

Член Нацкомифнуслуг также отметил, что поскольку в новой методике урегулированы вопросы расчета резервов незаработанных премий по обязательному страхованию гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств Нацкомфинуслуг разработала проект постановления Кабинета министров о прекращении действия постановления правительства №671 от 23 июля 2008 года.