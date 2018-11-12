Экономика

18:17 12.11.2018

Офис крупнейших налогоплательщиков обнародовал "антирейтинг" работодателей в строительной отрасли

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Офис крупнейших налогоплательщиков обнародовал "антирейтинг" работодателей в строительной отрасли

Пять компаний строительной отрасли выплачивают сотрудникам заработную плату в размере 4-7 тыс. грн при средней по отрасли 15 тыс. грн, сообщил Офис крупных налогоплательщиков на сайте в понедельник по результатам анализа строительной отрасли.

Возглавил "антирейтинг" ООО "Спецбуд-плюс" – 4,1 тыс. грн, за ним расположились "Интербудтоннель" – 5,5 тыс. грн, "Эридон буд" – 6,6 тыс. грн, "Строительная компания "Завод железобетонных конструкций №1" – 7,3 тыс. грн, отмечает ведомство.

"Несмотря на то, что спрос на жилье среди украинцев постоянно растет, темпы возведения новостроек поражают своей молниеносностью, рентабельность строительного бизнеса остается стабильно высокой, увеличивается востребованность специалистов, особенно по отдельным специальностям… на многих строительных предприятиях заработная плата рабочих значительно ниже средней по отрасли в Украине, которая на сегодня составляет почти 15 тыс. грн", – отмечается в сообщении Офиса.

Теги: #строители #налоги
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