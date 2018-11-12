Экономика

17:22 12.11.2018

Луганская ТЭС перешла на частичное использование угля после разблокирования поставок из РФ

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Луганская ТЭС перешла на частичное использование угля после разблокирования поставок из РФ

Луганская ТЭС (ООО "ДТЭК Востокэнерго") после частичного возобновления с понедельника поставок антрацита с ШУ "Обуховская" (РФ, подконтрольно ДТЭК) перестала использовать в качестве топлива только газ.

"Это позволило снизить использование газа на 30%. Пока поставок угля недостаточно, чтобы полностью отказаться от использования газа. Для обеспечения стабильной и безаварийной работы северной части энергосистемы Луганской области в работе находятся два энергоблока. Станция работает в штатном режиме", - сообщает ДТЭК.

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В компании отмечают, что поставки с шахтоуправления возобновлены не в полном объеме, поэтому для обеспечения стабильной роботы станция продолжает использовать газ.

Как сообщалось, работающая в обособленном "острове" Луганская ТЭС является единственным производителем электроэнергии в области, от которого зависит наличие света и тепла в домах 1 млн потребителей.

Поставки угля на ТЭС с апреля 2017 года осуществлялись с актива ДТЭК в РФ – шахтоуправление "Обуховская" (Ростовская обл.), так как станция может получать уголь по железной дороге только с российской территории. Железнодорожных подъездов к Луганской ТЭС по контролируемой украинскими властями территории нет. С октября текущего года Российская железная дорога не подтверждала отгрузку угля в адрес Луганской ТЭС из-за невыдачи квот на поставки угля.

Луганская ТЭС, обеспечивающая электроэнергией север Луганской области, 6 ноября вынужденно перешла на сжигание газа из-за блокирования Россией поставок угля.

На сегодня из объединенной энергосистемы Украины по цепочке воздушных линий 110 кВ можно обеспечить для области только 60 МВт. В случае остановки Луганской ТЭС на контролируемой территории Луганской области возникнет дефицит мощности в 180-220 МВт.

ДТЭК создан в 2005 году для управления энергетическими активами группы "Систем Кэпитал Менеджмент" (СКМ, Донецк) Рината Ахметова. Холдингу делегированы функции по стратегическому управлению предприятиями группы, составляющими вертикально интегрированную цепочку по добыче и обогащению угля, производству и реализации электроэнергии.

Теги: #уголь #луганская_тэс #дтэк
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