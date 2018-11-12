Экономика

16:24 12.11.2018

ГП "Энергорынок" должен рассчитаться с Криворожской ТЭЦ для последующей подачи газа "Нафтогазом" – Коболев

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ГП "Энергорынок" должен рассчитаться с Криворожской ТЭЦ для последующей подачи газа "Нафтогазом" – Коболев

Государственное предприятие "Энергорынок" должно погасить свои долги перед АО "Криворожская теплоцентраль", после чего НАК "Нафтогаз" выделит номинации для начала работы станции, сообщил глава НАК Андрей Коболев.

"Я думаю, единственный вариант решения – чтобы с Криворожской ТЭЦ рассчитался ее большой должник - ГП "Энергорынок", - сказал он журналистам в Киеве в понедельник.

По его словам, поскольку ТЭЦ находится в управлении Фонда госимущества и не является коммунальной собственностью, местные власти не имеют право давать за нее гарантии и выделять деньги из местного бюджета.

"Но "Энергорынок", который должен этой ТЭЦ, может рассчитаться и довести уровень расчетов до приемлемого, установленного постановлением Кабмина, тогда "Нафтогаз" начнет поставлять газ", - резюмировал А.Коболев.

Как сообщалось, АО "Криворожская теплоцентраль" не обеспечила выполнение условий для получения газа от НАК "Нафтогаз Украины" в рамках специальных обязательств по поставке газа (ПСО) из-за чего до сих пор не начала производство тепла.

Теги: #нафтогаз #энергорынок #криворожская_тэц #коболев
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