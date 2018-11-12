Экономика

15:42 12.11.2018

Чистый отток капитала из РФ в январе-октябре вырос в 3 раза

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Чистый отток капитала из РФ в январе-октябре вырос в 3 раза

Чистый отток капитала из РФ в январе-октябре 2018 года вырос в 3 раза, до $42,2 млрд, по сравнению с аналогичным периодом 2017 года, когда он составил $14,0 млрд, свидетельствуют материалы Банка России.

ЦБ в своем комментарии отмечает, что сальдо финансовых операций частного сектора с нерезидентами "было сформировано примерно в равной пропорции операциями банков по погашению внешних обязательств и прочих секторов по приобретению финансовых активов за рубежом".

ЦБ РФ ранее сообщил, что по предварительной оценке чистый вывоз капитала в январе-сентябре составил $31,9 млрд. Таким образом, в октябре мог быть зафиксирован чистый отток на уровне $10,3 млрд.

Согласно обнародованному в конце октября прогнозу ЦБ, отток капитала из РФ в 2018 году при среднегодовой цене нефти $72 за баррель (базовый сценарий) ожидается на уровне $66 млрд.

Теги: #рф #капитал #отток
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