Зубко пообещал посодействовать решению проблемы с теплоснабжением в Смеле

Вице-премьер-министр - министр регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадий Зубко раскритиковал мэра Смелы Черкасской области Алексея Цыбко за то, что вопрос теплоснабжения в городе не решали летом, чтобы вовремя начать отопительный сезон и заявил, что совещание на эту тему пройдет в понедельник, 12 ноября, в НАК "Нафтогаз Украина".

В кулуарах Совета регионального развития А.Цыбко попросил Г.Зубко посодействовать решению сложившейся проблемы. "В 15:00 сегодня Вы будете в НАК "Нафтогазе". Но хотел бы сказать просто, что сегодня 12 ноября. Этим нужно было начинать заниматься в июле. Я думаю, что можно было бы эти решения найти", - сказал в свою очередь Г.Зубко.

"В 15:00 Вы, пожалуйста, с решением сессии приезжаете в НАК "Нафтогаз", и мы будем поддерживать вас, как правительство, в этом вопросе", - добавил вице-премьер.

В свою очередь на городском портале Смелы со ссылкой на заместителя главы Черкасской областной государственной администрации Константина Омаргалиева сообщается, что А.Цыбко не явился на заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям Черкасской облгосадминистрации, собранной по вопросу отопления в Смеле. "Только что состоялось заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям Черкасской ОГА. Вопрос повестки дня - отопительный коллапс в г.Смела. Мэр города на заседание не прибыл", - говорится в сообщении.

"Определили пути решения проблемы. Вопрос на сегодня вышел за рамки административного влияния - открыто уголовное производство, в ближайшее время оценку ситуации дадут правоохранительные органы", - добавил К.Омаргалиев.

Как сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в городском совете Смелы, на данный момент проходит заседание исполкома горсовета, на котором обсуждаются вопросы по лимитам и тарифам на газ для трейдеров. По их словам, если 12 или 13 ноября решение будет принято, то в течение не более, чем двух дней тепло будет подано.