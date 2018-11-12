Минэнергоугля инициировало рассмотрение СНБО вопроса обеспечения э/э севера Луганской области

Министерство энергетики и угольной промышленности инициировало рассмотрение Советом национальной безопасности и обороны (СНБО) ситуации, сложившейся на севере Луганской области в связи с блокированием Россией поставок угля на Луганскую ТЭС, сообщила заместитель министра Наталья Бойко на брифинге в понедельник.

"Сейчас этот вопрос поднят на уровне выше министерства - от нас было обращение к СНБО. В то же время для Кабмина этот вопрос также важен, поэтому, возможно, будем предлагать рассмотреть этот вопрос и вице-премьер-министру Владимиру Кистиону", - сказала она.

Читайте новость также на сайте "Энергореформа"

В то же время Н.Бойко не уточнила, когда был направлен соответствующий запрос.

Как сообщалось, 6 ноября Луганская ТЭС, которая обеспечивает электроэнергией север Луганской области, вынужденно перешла на сжигание газа из-за блокировки Россией поставки угля. С апреля 2017 года поставки осуществлялись с актива "ДТЭК" в РФ – шахтоуправления "Обуховская" (Ростовская обл.), так как ТЭС может получать уголь по железной дороге только с российской территории. Железнодорожных подъездов к Луганской ТЭС по контролируемой украинскими властями территории нет.

С октября 2018 года Российская железная дорога не подтверждает отгрузку угля в адрес ЛуганскойТЭС из-за невыдачи квот на его поставки.