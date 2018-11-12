"Нафтогаз" уверен в обоснованности своих требований по новому арбитражу с "Газпромом" в Стокгольме — Витренко

НАК "Нафтогаз Украины" подтверждает факт объединения Стокгольмским арбитражем встречных исков НАК и российского "Газпрома" в рамках нового арбитражного процесса и уверен в обоснованности своих исковых требований, сообщил главный исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко.

"Со стороны "Газпрома" исковые требования фактически заключаются в том, чтобы "вернуть все как было"… Новые-старые требования "Газпрома" выглядят как трата времени и денег со стороны Газпрома – из-за простого принципа, что арбитраж не может выносить решения по вопросам, которые уже рассматривались в предыдущем арбитраже", – написал он на своей странице в Facebook

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Как сообщил на днях "Газпром", Арбитражный институт торговой палаты Стокгольма объединил в одно дело иск "Газпрома" о расторжении транзитного контракта через Украину и иск "Нафтогаза Украины" о пересмотре тарифа на $12 млрд.

Ю.Витренко напомнил, что со стороны "Нафтогаза" основные требования заключаются в пересмотре транзитного тарифа на 2018 и 2019 годы, право на который предусмотрено подписанным в начале 2009 года контрактом.

"Ранее мы также требовали пересмотра тарифа, но предыдущий арбитражный суд признал, что запрос на пересмотр тарифа, который "Нафтогаз" отправил "Газпрому" в 2009 году, не соответствовал формальным требованиям. Весной 2018 мы отправили новый запрос, который уж точно удовлетворяет всем формальным требованиям, поэтому мы рассчитываем на победу по этому требованию", – пояснил главный исполнительный директор "Нафтогаза".

Он добавил, что НАК также требует компенсировать убытки за невыполнение "Газпромом" контракта на поставку газа (с изменениями, внесенными предыдущим арбитражем).

Ю.Витренко пояснил, что компенсации подлежит разница между пересмотренной контрактной ценой (формула, которая была изменена предыдущим арбитражным судом) и ценой, по которой "Нафтогаз" вынужден замещать поставки газа от "Газпрома" поставками газа из Европы.

"Общая сумма требований с нашей стороны уже превышает $12 млрд (включая проценты). Мы доказали нашу способность выигрывать у "Газпрома" миллиарды долларов в арбитраже, поэтому мы уверены в обоснованности наших исковых требований", – подчеркнул главный исполнительный директор "Нафтогаза".

Он отметил, что новый арбитражный процесс не отменяет обязанность "Газпрома" заплатить $2,6 млрд по решению предыдущего арбитража, из которых НАК удается взыскивать последние месяцы по $9 млн.

Ю.Витренко считает, что "Газпром" инициировал новый арбитраж вместо того, чтобы бороться за апелляцию, которую ранее российская компания подала на решение предыдущего арбитража, в ожидании смены руководства "Нафтогаза", чтобы после нее договариваться о "возвращении баланса в отношениях между компаниями".