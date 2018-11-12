Доходы местных бюджетов в ходе децентрализации возросли более чем втрое с 2013г - президент

Президент Украины Петр Порошенко констатирует первые позитивные результаты начатой властью реформы децентрализации.

Оценивая ход реформы децентрализации на заседании Совета регионального развития в Киеве в понедельник, глава государства особо выделил ощутимые подвижки в предусмотренном реформой перераспределении доходов госбюджета в пользу местных бюджетов.

"За четыре года доходы местных бюджетов возросли с 69 млрд грн в 2013 году до 231 млрд грн – это прогноз текущего года", - сказал он, заметив : "Как можно отрицать, не оценить то, что президент и правительство отдали деньги (из госбюджета на места - ИФ)?"

Президент отметил, что размер господдержки на создание местных громад и развитие инфраструктуры за четыре года увеличился в 39 раз, на добровольной основе создано 865 объединенных территориальных громады (ОТГ). На сегодня ОТГ уже охватывают 24% населения и 37% площади страны. При этом в 99 районах умудрились не создать ни одной громады, отметил П.Порошенко, подчеркнув абсолютную неприемлемость такой ситуации.

Анализируя особенности реформы децентрализации, глава государства заметил: "Есть еще одна проблема: миллиарды гривень средств местных бюджетов пылятся на депозитах". По его словам, объем замороженных на депозитах средств местных громад сопоставим с потребностью оборонного сектора на обновление системы хранения боеприпасов.

Глава государства критически оценил ситуацию с расходованием средств ОТГ подчеркнув: "получать только проценты с депозитов мало", - деньги должны работать в интересах местных громад, направляться на реализацию значимых проектов местного самоуправления, создание новых рабочих мест.

В этой связи П.Порошенко не исключил, что средства местных бюджетов "размазываются или зависают на депозитах" не только по "злому умыслу": иногда это дефицит качественных проектов и государственных менеджеров, готовых и способных эти проекты реализовать.

"Не было денег (в местных бюджетах - ИФ) – не знали что делать… Пришли деньги – запутались еще больше, так как не знают куда ведро подставлять", - сказал президент, добавив, что по имеющимся прогнозам ожидается дальнейшее увеличение доходов местных бюджетов при условии сохранения темпов и курса реформы.