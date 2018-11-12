Экономика

14:16 12.11.2018

Нефть умеренно дорожает на заявлениях Саудовской Аравии

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Нефть умеренно дорожает на заявлениях Саудовской Аравии

Нефтяной рынок восстанавливается в понедельник после падения на прошлой неделе, инвесторы позитивно реагируют на намерения Саудовской Аравии сократить экспорт на 500 тыс. баррелей в сутки в декабре.

Январские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 13:27 кв подорожали на $0,72 (1,03%) - до $70,9 за баррель.

Котировки фьючерсов на нефть WTI на декабрь утром в понедельник выросли на $0,29 (0,48%) - до $60,48 за баррель.

Как сообщил министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих, страны ОПЕК+ будут сокращать добычу в случае устойчивого профицита нефти на рынке. По его словам, в настоящее время наблюдаются признаки излишков нефти США.

Он подчеркнул, что если будет принято решение о сокращении добычи, то точкой отсчета будет текущий уровень добычи нефти. При этом, по его словам, комитет ОПЕК+ обратился к странам, которые были освобождены от текущей сделки, с предложением присоединиться к новому соглашению.

Х.аль-Фалих отметил, что Саудовская Аравия получила заявки на поставки нефти в декабре на 500 тыс. б/с меньше, чем в текущем месяце. Уровень поставок нефти из страны в ноябре ожидается выше уровня прошлого месяца.

"Сокращение поставок на полмиллиона баррелей в сутки не столь значительно, учитывая рост нефтедобычи в США", - заявил управляющий директор консалтинговой компании Petromatrix Оливье Жакоб.

Как сообщила нефтесервисная компания Baker Hughes, число действующих нефтяных буровых установок в Штатах на прошлой неделе подскочило на 12 единиц, максимальными темпами с мая, до 886 единиц.

Теги: #цены #нефть
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