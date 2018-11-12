Экономика

13:39 12.11.2018

Санкции США помешали "ЛУКОЙЛу" инвестировать в иранские месторождения

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Санкции США помешали "ЛУКОЙЛу" инвестировать в иранские месторождения

Санкции США не позволяют делать инвестиции в Иране, заявил журналистам президент "ЛУКОЙЛа" Вагит Алекперов. "Поэтому вы знаете, мы активно работали последние годы над месторождением Мансури, и у нас почти подготовлен контракт, и мы сейчас его завершаем, но, скорее всего, подписания не будет, пока не будут сняты ограничения", - сказал он.

Ранее "ЛУКОЙЛ" рассматривал возможность участия в двух проектах в Иране - Мансури и Аб-Теймур. Компания оценивала добычу нефти на каждом из двух месторождений в 140 тыс. баррелей в сутки. Инвестиции "ЛУКОЙЛа" в разведку месторождений Аб-Теймур и Мансури в Иране могли составить порядка 2 млрд рублей. При этом по проекту Аб-Теймур "ЛУКОЙЛ" вел переговоры с Maersk, но после покупки последнего компанией Total переговоры были остановлены.

В понедельник в 00:00 часов по времени Вашингтона вновь вступили в силу санкции США против Ирана, существовавшие до подписания Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе от 2015 года.

Объектами санкций становятся, в первую очередь, нефтяная отрасль Ирана, а также его банковская структура судостроение и морские перевозки, ряд других отраслей экономики.

Они направлены не только против Тегерана, но и против стран и зарубежных компаний, поддерживающих деловые связи с иранскими партнерами.

США обвиняют Иран в поддержке терроризма, дестабилизации ситуации в Ближнем Востоке, поставках орудия йеменским повстанцам, разработке баллистических ракет.

Против выхода США из соглашения с Ираном и возобновления санкций выступили страны ЕС, в том числе Великобритания, Франция и Германия - подписанты Совместного всеобъемлющего плана действий по иранскому атому. Они заявили о том, что будут оказывать поддержку европейским компаниям, которые, вопреки угрозам США, продолжат деловые связи с Ираном.

Вместе с тем, вашингтонская администрация сообщила, что исключение будет сделано для компаний восьми стран, импортирующих иранскую нефть, не называя их. Наблюдатели полагают, что ним относятся важные для США в стратегическом плане партнеры, в том числе Италия, Индия, Япония, Южная Корея, Китай и Турция.

Теги: #лукойл
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